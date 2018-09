Vader loopt voor ziek zoontje: 'Hoe dichter bij je komt, hoe emotioneler je wordt'

Deelnemers van de Dam tot Damloop hebben allemaal hun eigen reden om mee te doen . De één schrijft zich in om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten of om het evenement simpelweg een keer van dichtbij mee te maken, terwijl anderen meelopen om geld op te halen voor een goed doel.

In die laatste categorie valt deze vader, die voor z'n zieke zoontje heeft gelopen. Het kind heeft sinds anderhalf jaar nierproblemen, alleen weten artsen nog niet precies wat er aan de hand is. Daarom haalt zijn vader met de Dam tot Damloop geld op voor de nierstichting.

Tijdens de race had hij het af en toe heel zwaar: 'Maar omdat je weet dat het kleine mannetje aan de finish staat, heb je zoiets van doorgaan, doorgaan!'

En ja, dan is het logisch dat de tranen in je ogen springen als je je vrouw en zoon eindelijk in de armen kan sluiten: 'Daar word je emotioneel van.'