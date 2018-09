PSV trakteert zwak Ajax op flinke nederlaag: 3-0

Ajax staat na de Europese euforie weer met de beide benen op de grond. In 15 minuten ontdeed PSV de Ajacieden van hun glans, Ajax kwam er met een 3-0 nederlaag nog genadig van af.

Driedubbele uppercut

In de openingsfase werd meteen duidelijk dat beide ploegen er niet met de rem op gingen spelen. Het initiatief werd door PSV genomen maar Ajax bleef nog vrij gemakkelijk overeind. Na een kwartier spelen leek het tij zelfs even te keren tot PSV twee onverwachtse dreunen uitdeelde.

Een inzet van Steven Bergwijn na een razendsnelle counter werd nog door keeper Andre Onana gekeerd. Gaston Pereiro was in de rebound wel trefzeker, zijn schuiver verdween door twee paar Ajax-benen waardoor er voor Onana geen eer meer aan de te behalen was.

Het tweede doelpunt, zo'n 150 seconden na de eerste, moet tot afgrijzen hebben geleid bij trainer Erik ten Hag. Gestuntel achterin stelde Luuk de Jong in staat de bal simpel langs Onana te wippen. De ramp was compleet toen Hirving Lozano tien minuten later de derde maakte, een doelpunt waarbij Onana er weer niet lekker uitzag.

Hele lange tweede helft

In de rust probeerde Ten Hag nog iets in gang te brengen met twee wissels, Donny van de Beek en Kasper Dolberg kwamen in het veld maar veel haalde het allemaal niet uit tegen het goed georganiseerde PSV. De Eindhovenaren keken als het ware vanuit een comfortabele leunstoel toe hoe de Ajacieden hulpeloos en soms bij het apathische af de aanvallen aan elkaar breiden. Het resulteerde in één kans, een schot van Carel Eiting werd gesmoord in de scrimmage. Verder waren het voor de Ajax-supporter vooral 45 hele lange minuten.

Feit is dat Ajax zich al kan opmaken voor een nieuwe inhaalrace. PSV heeft een honderd procent score en staat inmiddels 5 punten los van Ajax. Nieuwe misstappen kunnen funest zijn en dat zal lastig genoeg zijn gezien het drukke programma.

De enige Ajacied die nog met enige trots kan terugkijken op de topper vandaag is Ryan Gravenberch, de pas 16-jarige middenvelder maakte tien minuten voor tijd zijn debuut in Ajax 1. Met 16 jaar en 130 dagen is hij de jongste Ajax-debutant ooit.