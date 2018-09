Hoe Amsterdam ooit met het Rijk ruziede over de IJtunnel

Er werd vandaag niet alleen hardgelopen in de IJtunnel. De tweede buis was namelijk geopend voor bezoekers. De ouderen onder hen blikten terug op de periode toen de tunnel er nog niet was, dit jaar 50 jaar geleden.

Want de tunnel was destijds in de jaren zestig hard nodig. 'De auto's gingen nog op de pont, met al die mensen erbij was het druk. Dat was ondoenlijk', herinnert een bezoeker zich. Maar zoals bij een groot Amsterdams project wel vaker gebeurt, werd de tunnel niet zonder slag of stoot aangelegd.

'Monument van doorzettingskracht'

Het Rijk lag dwars. Met de Schellingwouderbrug en de Amsterdamsebrug lag er al een verbinding, vond men. Bovendien werd er niet lang daarna begonnen met een ander megaproject, de Coentunnel. Maar het stadsbestuur zette door en betaalde de tunnel volledig uit eigen zak.

Daarmee is het een monument van Amsterdamse doorzettingskracht, vindt historicus Harry Bijl. Hij schreef het boek Monument onder 't IJ. 'Amsterdam heeft er keihard voor gevochten, voor de financiering en uberhaupt de toestemming.

'Het werd een prestigekwestie, burgemeester Van Hall zei: 'Laat ons nou onze tunnel bouwen.' En zo geschiedde. De IJtunnel ging uiteindelijk in 1968 open, twee jaar na de Coentunnel.

