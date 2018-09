Beduusde Eiting: 'Hopen dat ik snel in slaap val'

Ook Carel Eiting was er kort na de wedstrijd nog wat stil van. De 3-0 oorwassing tegen PSV was na alle positiviteit van de afgelopen weken toch wel onverwachts en EIting vond het dan ook moeilijk meteen de vinger op de zere plek te leggen.

Lees ook: PSV trakteert zwak Ajax op flinke nederlaag: 3-0



'Het is moeilijk om het zo kort na de wedstrijd te analyseren maar we kwamen moeilijk tot echte kansen. We geven de goals zo makkelijk weg', aldus Eiting die ook vandaag in plaats van de geblesseerde Matthijs de Ligt in de basis begon. 'Ik weet niet of we hem gemist hebben maar we verloren wel veel tweede ballen, dat kunnen we ons aanrekenen.'

Het gat naar PSV is nu alweer vijf punten al is dat wat Eiting betreft niet meteen het einde van de wereld. 'We hebben nog een heel jaar maar we nu niet praten over wat dan ook. We moeten naar ons zelf kijken. Deze PSV-Ajax was slecht. Het is geen lekker avondje, kan ik je vertellen. Hopen dat ik een beetje snel in slaap val.'

Lees ook: Wat Donny van de Beek vanavond doet? 'Balen'