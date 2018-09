Week van protest tegen bezuinigingen onderwijs: Studenten volgen college op straat

Stampvolle collegezalen, torenhoge werkdruk en nauwelijks tijd voor begeleiding van studenten. Door heel het land voeren universiteiten deze week actie tegen bezuinigingen op het Wetenschappelijk Onderwijs (WO).

De acties - door heel het land worden onder meer colleges in de open lucht gegeven - starten vanmiddag om 15.00 uur in Amsterdam. Het is hard nodig dat er zichtbaar actie wordt gevoerd, stelt Rens Bod van WOinActie.



'Wij zien studies waar soms honderden studenten tegelijk in een college zitten', stelt Bod. 'De problemen stapelen zich op. Docenten draaien steeds meer uren, voor hetzelfde geld. Hierdoor blijft minder tijd over voor onderzoek en begeleiding. Ik hoor van collega's dat ze soms nauwelijks tijd hebben om scripties na te lezen. En dat is verschrikkelijk. Het gaat tenslotte om je toekomstige artsen, juristen en ingenieurs.'



Er wordt al jaren bezuinigd op het Wetenschappelijk Onderwijs, vervolgt Bod. 'Eigenlijk al vanaf 2002. Maar de maat is echt vol. We zijn verleden jaar begonnen met actievoeren. Petities, gesprekken voeren met de minister. Maar het resultaat is er nog niet naar. We zijn een rijk en welvarend land, maar geven structureel minder geld uit aan WO dan landen om ons een. Dat het niveau van het onderwijs tot nu toe nog op peil is komt alleen maar door de enorme gedrevenheid van docenten. Ze werken ontzettend hard, en veel. Maar we zitten echt op de grens.'



Administratie

Naast volle collegezalen en minder geld is ook de toegenomen administratie een doorn in het oog van veel WO'ers. 'Een beetje overwerken voor de goede zaak vindt niemand erg', stelt UvA-docent Jolande Janssen. 'Maar onderzoek doen kost veel denktijd. Die ruimte in je hoofd heb je nodig en die is er niet als je eerst ontzettend veel administratieve handelingen moet verrichten.'



Om zich heen ziet Janssen hoe haar collega's de afgelopen jaren steeds zwaarder belast werden. Vooral jonge docenten hebben het zwaar, ziet ze. 'Die zitten vaak ook nog eens in tijdelijke arbeidsconstructies of hebben meerdere functies tegelijk. Daarbij moeten ze ook nog eens onderzoek doen om verder te komen in hun carrière. Die tijd is er bijna niet.'



Uiteindelijk hoopt Janssen dat de actieweek zorgt voor meer geld. 'Er moet geïnvesteerd worden, niet bezuinigd. Verder moeten we minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen van onderzoeken. Daar zit nu echt een competitie-element in, wat de beste aanvragen boven zou moeten laten drijven. Maar in de praktijk zijn we er vooral heel erg veel tijd aan kwijt.'



'Het kan een beetje fris zijn'

Ook Bod hoopt, uiteraard, op het terugdraaien van bezuinigingsmaatregelen. 'De gesprekken met de minister zijn nog gaande. Maar tot nu toe wil Den Haag alleen budgetneutrale maatregelen. Het inkorten van het collegejaar bijvoorbeeld. Dat is voor ons niet genoeg, dus als dit niet helpt, zullen we de duimschroeven verder aandraaien.'



De docenten kunnen hierbij rekenen op steun van hun studenten. 'Buiten college krijgen kan komende week een beetje fris zijn', stelt Bod. 'Maar tot nu toe reageren de meeste studenten die ik spreek laconiek. En eventuele boze reacties zijn goed. Het moet ook een beetje pijn doen om het probleem inzichtelijk te maken.'

Wat wil WOinActie?

Bestaande bezuinigingsplannen op het wetenschappelijk onderwijs van tafel en structureel 1,15 miljard per jaar erbij. Dat zijn de eisen van WOinActie. Om deze eisen kracht bij te zetten wordt er deze week door het hele land actie gevoerd met onder meer colleges in de open lucht en debatten. Het Amsterdamse actieprogramma lees je hier.