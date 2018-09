Klanten AH to Go-winkels kunnen de kassa voortaan overslaan

Supermarktketen Albert Heijn wil af van zijn kassa's en caissières. Daarom start het met een proef waarbij de klant, zonder langs een kassa te gaan, de winkel uit kan lopen met zijn boodschappen.

Twee AH to Go-winkels in het Academisch Medisch Centrum hebben de primeur. Klanten krijgen een pas die ze tegen het schap moeten houden, vervolgens kunnen ze hun quinoa, avocado of maaltijdsalade in de tas doen en weer verder.

Binnen tien minuten wordt het bedrag automatisch afgeschreven. Het zogenaamde 'tappen' is ook mogelijk met een Android-telefoon, iPhone-gebruikers moeten nog even wachten op een iOS-toepassing.

Het concept is uitvoerig getest op het hoofdkantoor in Zaandam. Volgende week volgt de vestiging op Centraal Station, op termijn moeten alle tachtig To Go-winkels beschikken over de techniek. De ouderwetse manier van afrekenen blijft voorlopig ook beschikbaar.

