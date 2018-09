Wordt Frenkie de Jong straks de duurste verdediger ter wereld?

Frenkie de Jong wordt zo langzamerhand de inzet van een ware wapenwedloop tussen de Europese topclubs. Real Madrid en Manchester United willen de verdediger/middenvelder nu ook contracteren, de bedragen worden steeds absurder.

Het begon deze zomer met FC Barcelona dat meer dan 35 miljoen zou overhebben voor De Jong (drie jaar geleden kostte hij Ajax nog een schamele 300.000 euro).

Inmiddels jaagt een batterij clubs op de handtekening van De Jong, weet De Telegraaf. Te weten PSG, Manchester City, Bayern München, Tottenham Hotspur en nu dus ook Manchester United en Real Madrid.

En 'De Koninklijke' kijkt volgens de krant niet op een miljoen meer of minder. Tachtig miljoen euro is er gereserveerd voor Frenkie de Jong die in Madrid op termijn Luka Modric zou moeten opvolgen. Daar zien ze dus toch vooral een middenvelder in De Jong.

In de verloren wedstrijd gisteren tegen PSV acteerde hij nog als verdediger en dat ging ongetwijfeld minder goed dan gehoopt. Ajax kreeg gisteren een oorwassing van de directe concurrent voor de landstitel. In Eindhoven ging Ajax met 3-0 ten onder. Vooral bij die derde goal zag De Jong er niet goed uit. Hij erkende dat zelf tegenover Ajax TV.

In een eerder interview zei De Jong deze zomer in ieder geval dit seizoen bij Ajax af te maken. Komende zomer kan hij het hoofd dus mogelijk breken over aan welke topclub hij zelf de voorkeur geeft.

