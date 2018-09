Hond loopt zonder baas door Indische Buurt

De politie heeft vanochtend een loslopende hond aangetroffen in de Indische Buurt.

Het dier liep rond in de omgeving van de Riouwstraat. Inmiddels heeft het baasje van de hond zich gemeld. 'Het boefje was stiekem weggelopen', laat een agent via Twitter weten.

De hond werd vanmorgen opgevangen op het politiebureau aan de Balistraat.