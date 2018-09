Politie straft acht medewerkers in kaartjesaffaire: 'Een pijnlijke kwestie'

Acht medewerkers van de politie hebben een disciplinaire maatregel gekregen omdat ze zich hebben laten fêteren door de ontslagen politiecommissaris Ad Smit. Dat meldt de politie, die niet kwijt wil om wat voor maatregelen het gaat. De medewerkers namen onterecht kaartjes aan voor concerten, voetbalwedstrijden en andere evenementen.

Smit was jarenlang de hoogste politieman in Oost, maar werd eerder dit jaar oneervol ontslagen wegens verduistering van politiegeld. Hij kocht tussen 2009 en 2015 honderden kaartjes voor evenementen op kosten van de politie of nam ze aan van organisatoren.

Hij gebruikte de kaartjes zelf of gaf ze weg aan familie, kennissen en collega's. Sommige medewerkers die de kaarten aannamen, hebben daarmee de geschenkenregeling van de politie overtreden. Dat bleek uit onderzoek van de politie zelf.

Lees ook: Politie wil Leen Schaap en andere vooraanstaande functionarissen straffen

Acht straffen

Aanvankelijk wilde de politie elf medewerkers straffen, onder wie brandweercommissaris Leen Schaap die voorheen werkzaam was voor de politie. Uiteindelijk hebben nu acht medewerkers een maatregel opgelegd gekregen. De brandweer wil niet zeggen of Schaap een van hen is.

De politie straft de medewerkers met een hogere functie zwaarder dan degenen die met een lagere functie. 'Binnen de politie wordt van iedereen integer gedrag verwacht, maar op leidinggevenden rust een extra zware verantwoordelijkheid', zegt korpschef Erik Akerboom. 'Zij moeten letten op de integriteit van anderen.'

Lees ook: 'Strafontslag politiecommissaris Ad Smit wegens verduistering'

'Geen bewust misbruik'

Sommige politiemensen wisten niet dat Smit de kaarten kocht met politiegeld, gaven ze aan in het onderzoek. Korpschef Akerboom zegt dat ze daarom niet bewust misbruik hebben gemaakt van politiegeld. 'Ze gingen er immers vanuit dat het ging om gratis kaarten.'

Toch vindt Akerboom dat de medewerkers de kaarten niet hadden moeten aannemen. 'Je krijgt niet zomaar iets cadeau, zeker niet als je van de politie bent. Om elke schijn van beïnvloeding te voorkomen, hebben wij een heldere geschenkenregeling. Die staat het aannemen van geschenken zeer beperkt toe.'

Slepende kwestie

Volgens Akerboom is met het opleggen van de disciplinaire maatregelen 'een slepende en pijnlijke kwestie' ten einde. 'We zijn niet onfeilbaar. Maar wat wij van burgers vragen, geldt zeker voor hun politie. Wie de regels handhaaft, dient zich eraan te houden. Zo simpel ligt het.'