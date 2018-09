Inspectie onderzoekt blussen van brand Sint-Urbanuskerk

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de bestrijding van de brand in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen is verlopen. Er zouden vragen zijn gerezen over de bluswatervoorziening.

Zo gaan er verhalen rond dat het blussen laat op gang kwam, doordat de waterput niet meteen gevonden werd. De gemeente Amstelveen en de brandweer hebben daarom een verzoek ingediend voor een onderzoek.

De kerk werd op zaterdag 15 september getroffen door een verwoestende brand. De schade is enorm. Ondanks de ravage staat de 65 meter hoge toren nog overeind.

Waardoor de brand precies is veroorzaak, is nog onbekend. Het vermoeden bestaat bij de brandweer dat het vuur in de meterkast is ontstaan. Maar het is hoogst onzeker of daar ooit uitsluitsel over zal komen, zo gaf de brandweer eerder aan.

