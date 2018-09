25-jarige verdachte aangehouden voor schietpartij Maarsenhof

Een 25-jarige man uit Zwanenburg is afgelopen woensdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij aan het Maarsenhof in Zuidoost.

De man is door de rechter-commissaris voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietincident op 18 januari en wordt verdacht van poging tot moordslag of poging tot doodslag.

Bij de schietpartij raakte een 42-jarige man zwaargewond. Hij werd door meerdere kogels getroffen in zijn buik, arm en been.

Nog een schietpartij

De 25-jarige verdachte is al eerder opgepakt in verband met een schietpartij. Het incident vond plaats op 9 februari, opnieuw aan het Maarsenhof. Hij zat daarom enkele maanden in voorlopige hechtenis.

In augustus heeft de rechtbank de hechtenis geschorst. Momenteel zit de verdachte in volledige beperking. Hij mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.