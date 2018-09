UvA-student stapt op als voorzitter van Studentenvakbond na 'crisis'

UvA-student Geertje Hulzebos is opgestapt als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Haar activistische houding zou volgens haarzelf een crisis hebben veroorzaakt in het bestuur van de LSVb.

Hulzebos trad op 24 juni aan als voorzitter. 'Kort maar krachtig', zo omschrijft ze haar voorzitterschap dan ook tegenover Folia. Wel vindt ze het 'om te janken' dat ze niet meer een plek in het bestuur heeft.

'Te radicaal'

Toen ze begon als voorzitter, had Hulzebos een duidelijk doel voor ogen. 'Ik ben in het LSVb-bestuur gegaan om het activisme in de LSVb terug te krijgen, naar de roots terug te gaan, naar het studentenprotest.'



Hulzebos' houding zou daarentegen onmiddelijk hebben gezorgd voor problemen met haar bestuursgenoten. 'Ik had voor de zomer de Night of Protest van Humanities Rally medegeorganiseerd. De overige bestuursleden verboden me om daarheen te gaan, omdat ze het te radicaal vonden', aldus Hulzebos.

Onder druk van het vorige bestuur hebben de leden volgens haar uiteindelijk toegezegd dat ze toch kon gaan. Maar het het meningsverschil bleef bestaan. Haar bestuursgenoten gaven steeds de voorkeur aan de 'bureaucratische route', zo stelt Hulzebos. 'Ik niet. Protest vereist dat je de straat opgaat.'

Mailaccount geblokkeerd

Begin september liepen de gemoederen opnieuw hoog op, nadat Hulzebos een interview gaf in Trouw. Daarin stelde ze dat de bezuinigingen in het hoger onderwijs 'om te janken' waren.

Het LSVb-bestuur werd daarop uitgenodigd op het ministerie. De bestuursgenoten van Hulzebos zouden daarbij nogmaals hebben aangegeven haar uitspraken te radicaal te vinden. 'We moeten trots zijn dat de minister zit te zweten als wij iets doen', vond Hulzebos zelf.



Kort na het gesprek werden het mailaccount en de telefoon van Hulzebos geblokkeerd. 'Dan werd ik ineens gebeld door de assistent vicevoorzitter van de VU waarom ik niet bij een afspraak was, of door iemand anders waarom ik niet meer op mails reageerde.'

'Geschaad'

Hulzebos zegt daardoor zowel in naam als persoon geschaad te zijn. Daarom kondigt ze nu haar vertrek aan. De vicevoorzitter van de LSVb, Carline van Breugel, zegt tegen AT5 het vooral te betreuren dat Hulzebos 'voortijdig met het nieuws naar buiten is getreden'.

'We zijn een bestuur van vijf jonge mensen, die niet allemaal met elkaar overweg konden', stelt ze. Volgens haar hadden de leden verschillende werkwijzen en communicatiestijlen. 'Maar een bestuur 'klapt' wel vaker. We wilden het graag intern oplossen.'

'Pijnlijk frame'

Van Breugel vertelt dat het bestuur zich bovendien niet herkend in het beeld dat wordt geschetst. 'Wij zijn wel degelijk voor actie. Daarom treden we nu ook naar buiten, omdat er een pijnlijk frame wordt gecreëerd.'

De bestuursleden zijn van plan om in elk geval met z'n vieren door te gaan. Voor aankomende woensdag staat er een algemene ledenvergadering gepland. 'Daarbij gaan we bespreken hoe we nu verder willen.'