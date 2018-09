Universiteiten over werkdruk en te weinig geld: 'De grens is echt bereikt'

Op de UvA werd vandaag ondanks het slechte weer buiten les gegeven. De openluchtcolleges waren een actie van de protestgroep WO in Actie, tegen de bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs (WO).

Voor het eerst in de geschiedenis protesteren er op zo veel plekken in het land verschillende werknemers uit het WO. De kritiek op de bezuinigingen vanuit Den Haag zijn weer actueel nadat op Prinsjesdag bekend werd dat er opnieuw gekort gaat worden.

Geen scripties meer nakijken

Rens Bod, één van de organisatoren van WO in Actie, vindt dat de maat nu echt vol is: 'Dat merk ik ook aan de collega's om mij heen, die tot tranen toe aan mij opbiechten dat het ze niet meer lukt de scripties goed na te kijken.' Volgens Bod gaan er na deze ludieke actie nog veel meer protesten volgen.

Bekijk hier het hele interview met Rens Bod, tekst gaat verder onder de video.



Bereikte grens

Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de UvA was vandaag ook aanwezig bij het protest. Ze was uitgenodigd door WO in Actie. Ze is het er roerend mee eens dat er iets moet veranderen: 'De grens is echt bereikt. De onderwijsfinanciering en de onderzoeksfinanciering moeten weer op een hoger peil komen.'

Bekijk hier het hele interview met Geert ten Dam.