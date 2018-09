Straatrace Formule 1 niet welkom in de stad

Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen niet al racend door de straten van Amsterdam te zien zijn. De Formule 1 is niet welkom in de stad. Als er een aanvraag voor een race in de stad komt, zal de gemeente niet aarzelen om die af te wijzen.

Dat antwoordt het college na vragen van de SP. De commerciële baas van Formule 1, Sean Bratches, zou gecharmeerd zijn om een race in Nederland te organiseren. Volgens Motorsport.com was hij vorig jaar zelfs al in Nederland. Een race in Amsterdam zou een van de opties zijn.

Zandvoort

Maar daar kan nu een streep door worden getrokken. 'De gemeente is het er volledig mee eens dat een Formule1-race niet thuishoort in Amsterdam', schrijft de gemeente. 'Als er al een race zou moeten komen in de omgeving, dan ligt het circuit van Zandvoort meer voor de hand.' Verder zegt de gemeente dat het niet is benaderd voor het organiseren van een wedstrijd.

Overigens is de kans nog steeds aanwezig dat je Lewis Hamilton in Amsterdam kunt spotten. Hij overweegt een grachtenpand in de stad te kopen omdat hij behoorlijk verzot op de stad is.