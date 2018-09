Twee gewonden na botsing auto's in Diemen

Bij een botsing tussen twee auto's in Diemen zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets voor 21.00 uur op de kruising van de Fortdiemerdammerweg met de Overdiemerweg in Diemen. Wat de oorzaak van het ongeluk is geweest, is niet bekend.

De brandweer moest tenminste een van de bestuurders bevrijden uit de auto. De weg is in beide richtingen gesloten.