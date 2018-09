Gewonde bij schietincident Rivierenbuurt

Bij een schietincident in de Rivierenbuurt in Zuid is een man gewond geraakt. Een deel van de straat is afgezet. Ook is een traumateam opgeroepen.

Het schietincident gebeurde rond 23.00 uur in een woning aan de Vechtstraat ter hoogte van de Lekstraat. De politie heeft korte tijd later drie verdachten opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerder werd de man, een 37-jarige Amsterdammer, vermoedelijk neergeschoten na een ruzie. Over de verwondingen van de man kan hij niets zeggen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.