Brand in wasruimte De Kleine Johannes aan de Overtoom

De brandweer heeft vannacht een brandje moeten blussen bij Amsta-woonzorginstelling De Kleine Johannes aan de Overtoom.

Even na twaalf uur 's nachts brak er brand uit in de wasruimte van de instelling. De brandweer zette twee blusvoertuigen in. Ongeveer een half uur later was het brandje onder controle.

De schade bleef beperkt tot de wasruimte, hoewel de rook door meerdere delen van het gebouw ging.