Grote schade bij brand café in Nieuw-West

Een bewoner heeft vanochtend rond kwart voor vijf de brandweer gewaarschuwd nadat hij een sterke brandlucht rook in een flat aan de Johan Huizingalaan. Na eigen onderzoek bleek: er was brand ontstaan in eetcafé The Happiness.

In de keuken en opslag van het café woedde vermoedelijk al enige tijd een brand. De brandweer moest de deur forceren om in de ruimte te komen.

'Dankzij mijn melding is erger voorkomen', zegt de bewoner. 'Gelukkig was ik al wakker. Ik ben extra alert door die schietpartijen hier'.

De brand heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. Over de oorzaak is nog niets duidelijk.