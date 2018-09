Ellie Lust behandelt 'bizarre zaken' op crime zender

Ellie Lust heeft een nieuwe baan. De oud-politiewoordvoerder gaat aan de slag voor de crime zender Investigation Discovery.

Ze is vanaf woensdag 14 november te zien als presentator van het nieuwe programma Ellie Lust: Bizarre Zaken. Ze behandelt wekelijks een 'bizarre zaak' uit Amerika, zoals een moord, oplichting of vermissing. Lust vergelijkt deze zaken, indien mogelijk, met een soortgelijke Nederlandse zaak.

Lees ook: Ellie Lust: van buurtregisseur naar televisiemaker in Kenia

'Als kind ging mijn hart sneller kloppen bij het zien van spannende politieseries', laat Lust weten. 'Met 31 jaar politie-ervaring in mijn rugzak weet ik inmiddels dat de werkelijkheid vaak nog vele malen vreemder is dan fictie. Ik ben benieuwd of de kijker dat straks met me eens zal zijn.'

Lust maakte vorige week bekend dat ze ging stoppen bij de politie. Ze moest naar eigen zeggen kiezen tussen een baan bij de politie en haar televisiecarriere. Uiteindelijk koos ze voor het laatste. Ze is op dit moment ook bezig met een nieuw seizoen van Ellie op Patrouille, vanaf 1 oktober is ze officieel uit dienst bij de politie.

Lees ook: Ellie Lust en politie kibbelen in openbaar over vertrek

Investigation Discovery is een themakanaal dat voornamelijk buitenlandse en ondertitelde misdaad-realityprogramma's uitzendt. Lust wordt de eerste Nederlandse presentator van de zender. Het programma is elke woensdag om 22.00 uur te zien.