Piloten Ryanair leggen werk vrijdag neer

Reizigers die via Schiphol met luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegen, moeten aanstaande vrijdag rekening houden met vertragingen of annuleringen.

De Nederlandse piloten van de luchtvaartmaatschappij leggen dan hun werk neer. Ze willen een andere cao waarin de 'fundamentele werknemersrechten' worden vastgelegd.

Zo vinden de piloten dat Ryanair moet stoppen met de 'schijnzelfstandigheid' en het verplicht laten emigreren van werknemers. Ook willen ze doorbetaald worden bij ziekte.

'We hebben er alles aan gedaan om tot een eerlijke cao te komen, maar doordat Ryanair niet met ons om tafel wil is deze werkonderbreking onvermijdbaar', laat de Vereniging Nederandse Verkeersvliegers (VNV) weten.

De VNV verwacht dat de impact van de staking 'vele malen' groter is dan op 10 augustus, toen de piloten van Ryanair ook al staakten.

The Dutch-based Ryanair pilots will also strike for 24 hours on the 28th of September 2018. This will be the second strike of the Dutch based Ryanair pilots. Please check our press release! @peterbellew @eu_cockpit @FNV @vcockpit @Ryanair @RyanairCCU @EccaEur #RyanairMUSTchange pic.twitter.com/kkB9Ylm8Sh