Omstander sprak slachtoffer schietpartij: 'Ik zag heel veel bloed'

Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in de Rivierenbuurt vroeg omstanders om hulp.

De man werd rond 23.00 uur in een woning in de Vechtstraat geraakt door een of meerdere kogels. Daarna liep hij naar buiten. 'Hij zei 'hé'', vertelt een omstander. 'Toen keek ik en zag ik bloed op zijn gezicht en er kwam bloed uit zijn mond.'

De telefoon van de omstander was echter op, dus hij vroeg iemand anders op straat om 112 te bellen. 'Ik zag heel veel bloed. Ik denk dat hij wel echt zwaargewond is, ik zag heel veel politie en ambulances er voor komen.'

Drie verdachten opgepakt

De politie laat vanochtend weten dat het slachtoffer een 37-jarige Amsterdammer is, de schietpartij zou na een ruzie hebben plaatsgevonden. Mensen in de buurt vertellen dat de man regelmatig voor overlast heeft gezorgd. Zo zou hij een buurtbewoner met een mes hebben bedreigd toen deze zijn vrouw wilde helpen.

Er zijn korte tijd later drie verdachten opgepakt. 'We onderzoeken nog wat er exact gebeurd is', aldus een politiewoordvoerder. 'We verzoeken mensen die gezien of gehoord hebben wat er is gebeurd met klem om contact met ons op te nemen.'

De politie kon vanochtend nog niets over de verwondingen van het slachtoffer zeggen.