Gemeente overspoeld met reacties op snorfietsplan

Snorfietsers binnen de ring een helm op en naar de rijbaan, het is een vurige wens van het stadsbestuur maar de discussie is nog niet ten einde. De afgelopen weken mochten Amsterdammers zich uitspreken over het plan van de gemeente en dat hebben ze gedaan: 4.500 zienswijzen zijn er binnengekomen.

Met steeds drukker wordende fietspaden pleit de gemeente al lange tijd voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Op een kaart van de gemeente is te zien dat er allerlei verschillende situaties in de stad zijn. Zo moeten snorfietsers op veel plekken verplaatsen van de rijbaan naar het fietspad en is er ook een aantal wegen waar ze helemaal niet mogen rijden.

Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer zijn zegen en voor de zomer werd het plan al gepresenteerd, begin 2019 moet de snorscooter verbannen worden naar de rijbaan. Zoals gebruikelijk mochten Amsterdammers hun mening geven over het plan.

De 4.500 zienswijzen kwamen online, per post en op speciale spreekuren binnen. Een ongekend aantal, zegt de gemeente zelf. En niet alleen Amsterdammers deden hun zegje. Ook bijvoorbeeld belangenorganisaties en particulieren van buiten de stad voelden zich geroepen iets te zeggen over het plan. Wat precies de verhouding is van deze 4.500 meningen qua voor- en tegenstanders is niet duidelijk.

De gemeente belooft in ieder geval nu alles te gaan lezen en in te schatten wat dit betekent voor het definitieve verkeersbesluit. Dat volgt in november, belanghebbenden kunnen vervolgens daartegen nog in beroep gaan.

