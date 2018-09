Kiss & Ride Schiphol blijft voorlopig gewoon gratis

Het brengen en halen van reizigers van Schiphol blijft voorlopig gewoon gratis. De luchthaven wilde de Kiss & Ride eerder betaald maken om de chaos rond het vliegveld te beperken, maar dat mogen ze niet doen zonder toestemming van de gemeente Haarlemmermeer.

En de gemeente Haarlemmermeer heeft nooit toestemming gegeven, laat staan een verzoek binnen gekregen van de luchthaven. Dat blijkt uit de antwoorden op raadsvragen van D66.

Bovendien mag Schiphol een dergelijke parkeermaatregel helemaal niet invoeren. De toegangswegen zijn openbaar toegankelijk en daarom is de gemeente de enige instantie die een wijziging van verkeersregels mag doorvoeren.

Files en opstoppingen

In juli sprak een woordvoerder van Schiphol de wens uit om betaald parkeren in te voeren bij de Kiss & Ride. 'Bijna een kwart van de reizigers wordt gehaald en gebracht', zei de woordvoerder toen. 'Daar zijn we niet blij mee, omdat dat files op toegangswegen en onnodige opstoppingen met zich mee kan brengen.' Er zou serieus naar alternatieven worden gekeken, waar automobilisten dan voor zouden moeten betalen.

De gemeente wist dus alleen van niks. Omdat er media-aandacht voor het plan kwam, heeft de gemeente contact opgenomen met Schiphol. Die laatste ontkende concrete plannen te hebben voor de invoering van de parkeerkosten.