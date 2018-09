AFC vernedert profclub Telstar in KNVB Beker: 5-0

De amateurs van AFC hebben in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker verrassend gewonnen van profclub Telstar. De wedstrijd eindigde maar liefst in 5-0.

Vanaf de aftrap liet AFC meteen de tanden zien en opende thuis op sportpark Goed Genoeg na een kwartier spelen de score. De Velsenaren hadden hier vervolgens geen antwoord op. In de tweede helft begon het echt te draaien bij de Amsterdammers die de score wisten uit te breiden naar 5-0.



Het is niet de eerste keer dat een Amsterdamse amateurclub stunt tegen een profclub. Vorig seizoen versloeg Swift titelverdediger Vitesse. Dat sprookje eindigde met een nipt verlies in de Kuip tegen Feyenoord.