Reda en Manuella vonden peperdure porsche: 'Die 5000 euro, dat is wel een dingetje'

Reda en Manuella Gergess belden gisteren als eerste naar de politie over de gestolen witte Porsche. Zo leverde een rondje met de hond ze mogelijk 5000 euro op. Dat bedrag had de eigenaar van de auto namelijk beloofd voor de gouden tip.

Meneer Gergess uit Zwanenburg ging maandagochtend de hond uitlaten en zag de Porsche staan. 'De auto viel me op, omdat het zo'n mooie oldtimer is. In de middag zag ik op AT5 dat de auto gestolen was. Dat moest wel dezelfde zijn.' Een half uur later stond de politie op de stoep en bleek het inderdaad om dezelfde Porsche te gaan.

Autodieven stalen de Porsche in de nacht van zondag op maandag uit een garage in West.

5000 euro

Maar naast Reda en Manuella hebben er maandagmiddag nog meer Zwanenburgers gebeld met de tip. Zowel AT5 als de politie kreeg meerdere telefoontjes binnen. De vraag is dan ook: wie verdient de 5000 euro?

'Tja, dat is nog wel een dingetje. Ik durf ook niet te zeggen wie het verdient', zegt Manuella. 'Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het gestolen goed weer terug is bij de eigenaar. Dat is het belangrijkste.'