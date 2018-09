Onderzoeker schrok zich rot over veiligheid stint: 'Laat hem staan'

De 'stint' bevat structurele ontwerpfouten en is onveilig om kinderen mee te vervoeren. Dat zegt technisch onderzoeker Peter Coppes die ook dringend adviseert de elektrische bolderkarren niet meer te gebruiken.

Coppes deed indicatief onderzoek naar het voertuig dat vorige week betrokken was bij het dodelijke ongeluk op het spoor in Oss en is zich 'rotgeschrokken'. Dat schrijft NH Nieuws.



'Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen het rechterhandvat, tevens de gashendel, helemaal los moet laten. In een spannende situatie is het de natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt', legt hij uit.

Kunststof badkuipje

Ook verbaast hij zich over hoe onveilig de bak is ontworpen waarin de kinderen zitten. 'Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat bovendien vastzit met slechts twee centrale bouten die je gewoon kan losdraaien met de hand.'

Lees ook: Kinderdagverblijven nemen maatregelen na ongeluk in Oss

Naar aanleiding van Coppes' advies zocht NH Nieuws contact met meerdere opvangorganisaties. In Amsterdam werd verschillend gereageerd op de onderzoeksresultaten. Zo gaf De Tinteltuin aan de karren toch te blijven gebruiken, Partou heeft bijvoorbeeld besloten ze nu te laten staan.