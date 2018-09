AFC-verdediger Van den Hout: 'Klein beetje schandalig van Telstar'

AFC-speler Thomas van den Houten vindt het 'een klein beetje schandalig' dat Telstar vanavond met maar liefst 5-0 verloor van zijn club. Telstar is een profclub, terwijl amateur Van den Houten morgen gewoon weer naar zijn werk moet.

Opvallend is dat Van den Houten net als vier van zijn ploeggenoten vroeger bij Telstar speelde. Als een verslaggever van NH Sport vraagt hoe het mogelijk is dat de Amsterdamse amateurs in de KNVB Beker van een profclub winnen, antwoordt de verdediger: 'Nou ja, wij schieten die bal erin. En zij creëren niets en krijgen geen kansen. En wij wel en wij houden het verdedigend dicht. Ja, hoe kan dit? Wij spelen gewoon heel goed, denk ik.'

De overwinning in de eerste ronde betekent dat AFC sowieso nog een leuke wedstrijd gaat beleven. Mogelijk is de volgende club zelfs eentje uit de Eredivsie. 'Nu hopen we op een leuke loting', zegt Van den Houten. Misschien krijgen we wel een Amsterdamse derby met Ajax te zien. 'Ja, dat zou wel top zijn. Wel uit, dan', aldus de speler.