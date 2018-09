Ivens nog sceptisch: 'Airbnb moet zelf ook meewerken'

Wethouder Laurens Ivens vindt de nationale registratieplicht voor vakantieverhuur 'een stap in de goede richting', maar hij houdt nog wel een slag om de arm. Hij denkt dat het plan alleen kan werken, als platforms zoals Airbnb verplicht worden om mee te werken. Maar ook daar lijkt nu beweging in te komen.

Eerder vandaag maakte minister Kajsa Ollongren bekend bezig te zijn met wetgeving die het verhuurders verplicht stelt om zich te registreren. Op die manier kan fraude met vakantieverhuur tegengegaan worden.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) ziet die wet wel zitten: 'Dan weten wij precies wie er aan het verhuren is en dan kunnen we goed kijken of diegene zich echt wel aan de regels houdt. We weten het adres, we kunnen de dagen tellen; dan heb je veel meer zicht op wat er gebeurt.'

Onlangs toonde AT5 nog aan hoe gemakkelijk het is om te frauderen op verhuursites als Airbnb.

Platforms verplichten

De crux zit hem er volgens Ivens alleen in dat platforms zoals Aibnb, Booking en Wimdu wel actief mee moeten werken. 'Als ze de nummers niet tonen, dan heb je er relatief weinig aan.'

Airbnb zelf gaf vorige week al aan mee te willen werken aan een nationale registratieplicht. De wethouder durft daar nog niet zomaar van uit te gaan: 'Ik hoop dat het overleg zo ver gaat dat platforms straks ofwel vrijwillig zeggen we gaan het tonen, dan wel door de minister verplicht worden om het te tonen.' Want de platforms verplicht stellen mee te werken, dat wil de wethouder al langer.

Sancties voor verhuurders én platforms

Parijs heeft een vergelijkbaar systeem als Amsterdam en kampt daarmee met een vergelijkbaar probleem. Verhuurders krijgen daar een boete als ze hun verhuur niet melden, maar 80 procent van de adverteerders ontduikt die meldplicht. Daarom ligt daar nu een wetsvoorstel om de platforms aansprakelijk te stellen. Zij maken de illegale verhuur immers mogelijk.

Ivens wil zo'n wet ook in Nederland hebben. 'Ik heb er pas echt vertrouwen in als de overheid de regie pakt en zich onafhankelijk maakt van platforms. Als de overheid gaat zeggen: "Platforms, jullie móeten registratienummers plaatsen, jullie móeten actief overtredingen tegengaan." En dat kun je volgens mij maar op één manier doen. Als er via een platform illegaal verhuurd wordt, dan is dat platform mede aansprakelijk en dus beboetbaar.'

En die gedachte lijkt nu ook landelijk daadwerkelijk vorm te gaan krijgen. In de Tweede Kamer hebben de SP en de VVD - een opmerkelijk duo - vanavond samen een voorstel ingediend die het mogelijk maakt om sancties op te leggen aan platforms als Airbnb.

