Sharon Dijksma: 'We moeten nog werken aan duidelijkheid snorfietsplan'

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) is blij dat er zoveel mensen hebben gereageerd op het gemeentelijke plan om de snorscooters naar de rijbaan te krijgen. Amsterdammers konden tot gisteren reageren en dat hebben maar liefst 4.500 mensen gedaan.

Onder die 4.500 mensen zijn voorstanders, maar ook tegenstanders. De twee grootste problemen die mensen hebben met het plan zijn de duidelijkheid aan de ene kant en de veiligheid aan de andere kant.

Duidelijkheid

Het plan komt in het kort neer op: binnen de ring draag je een helm en rijd je met je snorfiets op de rijbaan, maar op drukke doorgaande routes blijf je op het fietspad. Op een speciale kaart van de gemeente staan de straten waar snorfietsers op de rijbaan dan wel op het fietspad moeten rijden, aangegeven. Erg duidelijk is het alleen niet.

'We moeten inderdaad nog werken aan de duidelijkheid waar je nou de rijbaan op moet en waar je toch het fietspad moet nemen', zegt wethouder Dijksma. 'Dat gaan we ook met borden duidelijk maken, zodat heel veel mensen echt wel weten hoe het zit.'

Veiligheid

De andere zorg komt onder andere van belangenverenigingen zoals de Rai Vereniging. Zij vrezen voor meer ongelukken door het grote snelheidsverschil op de rijbaan. Snorfietsers mogen maar 25 km/u en dat is veel langzamer dan auto's.

Daar is de wethouder het niet mee eens. Zij denkt dat het er juist voor iedereen veiliger op wordt. Bovendien maakt ze op enkele punten een uitzondering op de 'rijbaan-regel'. Op wegen waar er echt heel hard gereden wordt, hoeft de snorfiets niet naar de rijbaan. 'Uiteindelijk is het wel het uitgangspunt van het plan dat de verkeersveiligheid erop vooruit gaat', zegt Dijksma.

De belangenverenigingen willen dan ook dat snorfietsers alleen op de weg rijden in 30 km-zones. Dat is nu in grote delen van de stad niet het geval.