Cultuurwaakhond kritisch over rode raam Oude Kerk

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt het omstreden rode raam van de Oude Kerk 'vanuit cultuurhistorische optiek' niet echt wenselijk.

Dat schrijft de cultuurwaakhond van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een advies aan het stadsbestuur. De Oude Kerk heeft onlangs een rood raam geplaast in het oudste monument van de stad. Het rode glas is te zien in een glas-in-loodvenster van 1,62 bij 4,18 meter in de Heilige Grafkapel, een afzonderd gedeelte van de kerk.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is weliswaar kritisch over de wijzigingen aan de binnen- en buitenkant van de kerk vanuit cultuurhistorisch oogpunt, maar niet volledig tegen de plaatsing van het raam. Ruimte voor hedendaagse kunst in een kerk die tegenwoordig ook dienst doet als museum moet kunnen, oordeelt het advies.

Replica

Toch oppert de waakhond of het niet anders kon, bijvoorbeeld met een een rood voorzetraam. Daarbij zouden de oude, witte ramen gewoon in het gebouw blijven zitten. Deze oude ruit is overigens een replica uit de jaren vijftig en is door de Oude Kerk opgeslagen in een depot. Het zou zo weer teruggezet kunnen worden.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat het nu aan anderen om 'een afweging te maken tussen het artistieke belang van het nieuwe glas-in-loodraam en het cultuurhistorische belang van de Oude Kerk'. Het advies is niet bindend.

Bezwaarprocedure

Het rode raam in de Heilige Grafkapel werd afgelopen zondag onthuld. Volgens de Oude Kerk waren de 350 belangstellenden, die bij de onthulling aanwezig waren, positief over het rode raam.

Tegelijkertijd loopt er nog een bezwaarprocedure, gestart vanuit de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) die tegen het rode raam is. Mogelijk oordeelt de gemeente komende maand dat de rode ruiten weer verwijderd moeten worden.