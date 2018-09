Nachtelijke klopjacht na inbraak op broedplaats voor kunstenaars West

De politie heeft vannacht de jacht geopend op twee inbrekers die het gemunt hadden op een atelier op de Westerdoksdijk op de Westelijke Eilanden. Het zou gaan om een broedplaats voor kunstenaars.

Getuigen melden dat de twee inbrekers in het donker geklede mannen waren. Na het ingooien van een raam aan de zijkant van het pand gingen ze er vandoor met liefst vijf Apple-computers. Vervolgens zijn ze vermoedelijk weggevlucht in noordelijke richting.



Vlak na de inbraak zocht de politie in de buurt naar de verdachten. Ook de politiehelikopter hielp daarbij mee. De inbrekers werden niet gevonden.