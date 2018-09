Voortaan geen Donuts meer in je Dunkin' Donuts

Paniek op de straten, want voortaan zijn er geen Donuts meer in je Dunkin'. Niet getreurd, want de Amerikaanse bakker van deegballen stopt niet met de zoetigheden, ze stoppen alleen met de donuts in de naam.

Als je dus in de nabije toekomst alleen Dunkin' ziet staan boven de drie vestigingen in Amsterdam, dan klopt dat helemaal. Reden voor het commerciële uitroeien van de (van oorsprong Hollandse) deegbal is dat het merk veel meer biedt dan alleen donuts. Zo heeft de keten drankjes, ontbijt en andere artikelen ontwikkeld, die lang niet allemaal met de politieman's favoriete snack te maken heeft. Sterker nog, om die ontwikkelingen kracht bij te zetten, wordt de donut zelfs gesloopt uit het logo van de keten.

Toch is de donut het meestverkochte product bij de keten. Met zeker 2.9 miljard (!) verkopen elk jaar heeft het de keten beroemd gemaakt.

Porseleinen schaal

Of de keten net zo geliefd is in onze stad, als in de rest van de wereld, valt nog te overzien. In Zuid weten ze het in ieder geval wel: 'Je kan een donut op een porseleinen schaal leggen, maar dat maakt het nog geen lunchroom of banketbakker.' Het is duidelijk: de bewoners van de Ferdinand Bolstraat zaten helemaal niet te wachten op de opening van winkelketen Dunkin' Donuts in de straat begin deze maand.