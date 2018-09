Regering wil scheefwoners aanpakken met forse huurverhogingen

Voor mensen die te veel verdienen wordt een sociale huurwoning flink duurder. Scheefwoners gaan tot honderden euro's per maand meer betalen.

De regering wil de huurders die te veel verdienen dwingen om te verhuizen, schrijft het AD. Volgens de krant zijn er in Nederland honderdduizenden scheefwoners. Vandaag zullen de regeringspartijen voorstellen ze op te zadelen met een flinke huurverhoging.

'Doorstroming gefrustreerd'

'Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden die lang op de wachtlijst staan en recht hebben op een sociale huurwoning, worden opgehouden door mensen die met een te hoog inkomen een goedkope huurwoning bezet houden. Dat frustreert de doorstroming en zorgt ervoor dat de woningmarkt niet goed functioneert', zegt Kamerlid Erik Ronnes (CDA).

Huurders die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen en in een sociale woning wonen mogen een jaarlijkse huurverhoging krijgen van niet meer dan 5,4 procent. Regeringspartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie willen de huur voor scheefwoners nu in één keer verhogen naar de maximale huurprijs die bij het huis past. Dit kan oplopen naar de maximale huurliberalisatieprijs: 710 euro per maand.

Het regeringsvoorstel maakt het ook mogelijk dat de huur versneld omlaag kan als een gezin plots minder gaat verdienen.