Hof neemt vervolging van tabaksindustrie onder de loep

Ook het gerechtshof in de Hofstad gaat de vervolging van de tabaksindustrie bekijken. Het hof gaat vandaag de standpunten van beide partijen onder de loep nemen om later een besluit te nemen of vervolging mogelijk is.

Dat meldt Het Parool. Advocaat Bénédicte Ficq wil sinds 2016 de tabaksindustrie voor de rechter slepen. Vooralsnog gaat dat moeizaam. Het OM liet bijvoorbeeld eerder dit jaar weten niet tot vervolging over te gaan. Volgens het OM is er geen mogelijkheid binnen de huidige wet- en regelgeving voor een vervolging. Ficq is namens de klagers vervolgens een artikel 12-procedure gestart. Zij zijn van mening dat de tabaksindustrie sigaretten bewust verslavend heeft gemaakt.

Ficq representeert longkankerpatiënt Anne Marie van Veen, met wie ze aangifte deed tegen Big Tobacco. De aangifte kreeg steun van veel partijen zoals verpleegkundigen, huisartsen, kinderartsen en zelfs de gemeente. Het Antoni van Leeuwenhoek deed als eerste ziekenhuis aangifte tegen de industrie. Het oordeel van het OM was niet acceptabel voor Ficq.

Eerder deze week werd bekend dat een rechter zich terugtrok uit de procedure omdat hij in het privé had gezegd dat 'roken ieders eigen verantwoordelijkheid is'. Ficq vreesde daarmee dat hij vooringenomen was en niet kon aanblijven. De rechter trok zich vervolgens terug.