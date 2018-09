Eric van der Burg: 'Geen aparte categorie geradicaliseerde verwarde personen'

Verwarde personen die geradicaliseerd zijn hoeven volgens VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg niet in een nieuwe categorie verwarde personen te worden geplaatst. Dat zei Van der Burg in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Van der Burg werd gevraagd om te reageren op een voorstel om geradicaliseerde verwarde personen in een aparte categorie te plaatsen van Groep de Mos in Den Haag.

In De Telegraaf pleit de grootste partij in de Haagse raad om verwarde mensen die 'gevaarlijk radicaal' zijn, bij de gemeente als zodoende te registreren. Nu worden alle verwarde personen geregistreerd als 'overlast door verward/overspannen persoon'. Aanleiding zijn de gebeurtenissen op Bevrijdingsdag dit jaar in Den Haag. Malek F. stak willekeurig drie mensen neer in de buurt van station Hollands Spoor. Hij had een terroristisch motief.

Volgens de VVD-fractievoorzitter is zo'n maatregel niet nodig in Amsterdam, omdat de politie en inlichtingendiensten de signalen al voldoende in de gaten houden. 'Als de politie doorheeft dat iemand radicale gedachten heeft, dan houdt men die persoon in de gaten.'

Realistisch blijft de VVD'er wel. 'We zien wel dat er vanuit een geloof - vaak vanuit de islam - hele rare dingen worden gedaan en terroristische aanslagen worden gepleegd. Dus je moet er bovenop zitten. Het schiet niet op met lijstjes maken, de politie moet gewoon goed 'intelligence work' doen. En dat doen ze volgens mij ook, we zitten er in Nederland bovenop. Ik denk dat we er meer aan hebben de politie te ondersteunen met meer rechercheurs.'

