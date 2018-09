'Bakkerij Anne&Frank' onder dreiging van sluiting door gemeente

Bakkerij Anne&Frank - die inmiddels onder de naam Omelette du Fromage opereert - dreigt gesloten te worden door de gemeente. Na de ophef rondom de naam, is de gemeente ook gestruikeld over het feit dat de tent zitplaatsen heeft. Voor toeristen dus.

Maar dat is niet waar, vertelt eigenaar Roberto Barsoum aan De Telegraaf. Volgens hem is het een klein beetje extra service naar de bezoekers toe. 'Als ik een croissantje of een saucijzenbroodje warm maak, dan is dat niet om snel aan toeristen te verkopen.'

De gemeente ziet dat anders: 'De gemeente wil gewoon niet dat een bakker voor de buurt meer functies vervult, zoals zij (de bakker - red.) nu doet'. De woordvoerder refereert naar de tafeltjes en stoelen in het etablissement, een rode lap voor de gemeente aldus de krant.

Anne&Frank

Roberto, eigenaar van bakkerij Anne & Frank aan de Raadhuisstraat, veranderde de naam van zijn zaak een maand geleden nadat er op sociale media ophef over ontstond. Twitteraars noemden de naam van de bakkerij 'bizar', 'smakeloos' en 'alle vorm van schaamte en fatsoen voorbij'. De zaak zit op een steenworp afstand van het Achterhuis.