Anouk geeft concert in Ziggo Dome

De Haagse rocker Anouk komt naar Amsterdam. De Nobody's Wife-zangeres staat op 30 april in de Ziggo Dome en gaat daar - naar verluidt - Nederlandse nummers zingen.

Anouk, die voornamelijk in het Engels zingt, lanceert daarnaast ook een nieuw album. In het Nederlands! De plaat, genaamd Wen d'r maar aan, komt op 12 oktober uit. Ze schreef het album vrijwel zelf, behalve de muziek. 'Want dat is nooit zo.'

De rockzangeres stond in 2013, 2015 en 2017 al meerdere keren in de concerthal. Hoeveel concerten dit jaar plaatsvinden ligt aan de kaartverkoop, aldus Anouk in het AD.

Anouk is ook weer te zien als jurylid in het volgende seizoen van The Voice.