Baby heeft haast: vrouw bevalt op bijrijdersstoel in garage OLVG Oost

Een baby is dinsdagochtend ter wereld gekomen op de bijrijdersstoel van een oude Volvo. De kersverse ouders waren al in de parkeergarage van het OLVG Oost toen baby Pieter-Jan geboren werd.

Moeder Hanneke (36) kreeg bij aankomst in de parkeergarage zulke erge weeën dat zij niet meer uit de auto kon komen. Vader Joris (34) is het ziekenhuis ingegaan om een brancard te regelen. Maar dit bleek mosterd na de maaltijd te zijn omdat de bevalling al begonnen was.

Arts-assistent gynaecologie Hanke Geurts is samen met de vader teruggerend naar de bevallende vrouw. Binnen de kortste keren stond de parkeergarage vol met artsen en medewerkers om de baby in de auto ter wereld te brengen. Baby Pieter-Jan had blijkbaar haast, want binnen acht minuten lag hij op de bijrijdersstoel in de armen van zijn moeder.

Moeder Hanneke kan het bevallen in een Volvo iedereen aanraden. 'Het is een heel degelijke auto, je kunt je goed afzetten. Perfect voor een bevalling dus', zegt ze tegen Het Parool. De bevalling is goed verlopen en de familie kon na wat medische checks in het ziekenhuis terug naar huis.

Het is niet de eerste keer dat er een baby geboren wordt in de parkeergarage van het OVLG. De laatste garagebevalling was in 2009.