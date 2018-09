'Mensen nemen metro vaker dan tram sinds opening Noord/Zuidlijn'

Sinds de opening van de Noord/Zuidlijn nemen reizigers vaker de metro dan de tram. Dat blijkt uit de eerste vervoerscijfers die het GVB vandaag bekend heeft gemaakt.

Gemiddeld reizen zo'n 84.000 mensen per dag met de Noord/Zuidlijn. Daarnaast steeg het aantal reizigers van het GVB met 5 procent ten opzichte van 2017. Dit komt neer op zo'n 797.000 reizigers per werkdag, meldt het NRC.

Het aantal van 84.000 is een gemiddelde sinds de start van de winterdienstregeling die op 2 september van start is gegaan. Afgelopen zomer ging het om 73.000 reizigers per dag.

Amsterdam Centraal, dat bekend staat als het druktste station, heeft te maken met 23.000 reizigers. Station Noord staat op nummer twee met ruim 14.000 en station Zuid neemt de derde plaats in met 12.000.

De Noord/Zuidlijn is sinds juli in gebruik.