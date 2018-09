Toneelstuk over pesten op het werk: 'Hoop dat het ogen opent'

Uit onderzoek blijkt dat ruim één op de tien werknemers doelwit is van pesterijen. Regisseur Andrea de Leeuw is zelf slachtoffer geweest van pesten op de werkvloer en besloot er een toneelstuk over te maken.

De Leeuw werkte bij een grote organisatie in de stad. 'Van nabij heb ik pesterijen meegemaakt. De één nog meer bizar dan de andere. Ik ben er enorm van geschrokken en op den duur werd ik er zelf slachtoffer van.'

Actrice Liza Roskam speelt een pestende werknemer. 'Het staat lijnrecht tegenover mij als persoon. Ik zal nooit iemand naar beneden halen of pesten op het werk, dat zou nooit in me op komen. Maar het is wel heel belangrijk dat het aan het licht komt.'

Het toneelstuk heeft de naam Slangenkuil. 'Ik wil de gepesten een hart onder de riem steken', zegt De Leeuw. 'En ik hoop dat het bij bazen en jonge resource-afdelingen de ogen opent.'

De voorstelling gaat vanavond in premiere in Buurtcentrum De Boomsspijker in het centrum en is ook te zien op 28, 29 en 30 september.