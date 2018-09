Rotterdamse agenten krijgen cursus 'hoe pak ik een zakkenroller' van Amsterdamse politie

Rotterdamse agenten hebben gisteren een cursus gekregen van de Amsterdamse politie op het herkennen en aanhouden van zakkenrollers.

Het Amsterdamse politiekorps zet al enige tijd een kernteam in dat gespecialiseerd is in het spotten en aanhouden van zakkenrollers in de binnenstad. Per jaar worden er zo'n 450 zakkenrollers aangehouden in het centrum van Amsterdam.

Dit was voor Rotterdam een reden om hun collega's uit te nodigen om de Amsterdamse kennis en manier van werken ook in de Maasstad toe te passen.

Bekende trucs

Zo weten Amsterdamse spotters van de politie dat zakkenrollers nooit alleen werken. 'Mensen moeten altijd scherp zijn als "toeristen" om hulp vragen of ongevraagd willen helpen', vertelt Henri, één van de deelnemers van de cursus.

Een hele bekende truc is de toerist die mensen op het terras de weg vraagt en hun plattegrond over een smartphone legt, die dan later gestolen blijkt te zijn.

Beter beeld zakkenrollers

'Maar bezoekers in de binnenstad moeten ook alert zijn bij bijvoorbeeld een kaartjesautomaat op het station', vertelt Henri. De politie Rotterdam hoopt met de hulp van hun Amsterdamse collega's locaties en daders beter in beeld te kunnen krijgen.