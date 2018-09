Ellie Lust genomineerd voor Televizier Talent Award

Ellie Lust is genomineerd voor de Televizier Talent Award 2018. De oud-politiewoordvoerder is samen met Kaj Gorgels en Nienke Plas in de race om de felbegeerde ring te winnen.

Lust was vorige week volop in de media nadat ze bekend maakte te stoppen met haar politiewerk; ze wil zich volledig richten op haar televisiecarrière.

Televisiewerk

De 52-jarige Lust was als woordvoerder van de Amsterdamse politie een bekend gezicht op tv. In 2016 verwierf ze bekendheid bij een breder publiek met haar deelname aan Wie is de Mol.

Twee jaar later maakt Lust voor AVROTROS het programma Ellie op Patrouille, waarbij ze als agent meeloopt met politiekorpsen in het buitenland.

Crimezender

In november is Lust wekelijks te zien op Investigation Discovery. In Ellie Lust: Bizarre Zaken zal ze haar visie geven op waargebeurde politiezaken.