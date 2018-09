Vrouwen Ajax voor het eerst bij laatste zestien in Champions League

De dames van Ajax hebben met hun 1-2 winst tegen Sparta Praag een plekje weten te bemachtingen bij de laatste zestien in de Champions League. Dit is voor het eerst in de clubgeschiedenis.

De thuiswedstrijd twee weken geleden tegen het Tsjechische elftal won het team met 2-0.

Na ongeveer een half uur kwam Sparta Praag op een 1-0 voorsprong. Vlak na de rust nam Ajax het over en wisten ze in zowel de 50e als 52e minuut te scoren. Beide goals zijn gemaakt door Vanity Lewerissa.

Door de 1-2 overwinning zit Ajax nu bij de laatste zestien in de Champions League. Vorig seizoen eindigde het voor de dames al in de eerste ronde.

De loting voor de volgende ronde, de achtste finales, is 1 oktober.