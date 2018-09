Fokke & Sukke vereeuwigd bij huis waar cartoon geboren is

Fokke & Sukke bestaan 25 jaar. Om de eend en kanarie te vereeuwigen in de stad is op de woning waar ze geboren zijn aan de Lange Leidsedwarsstraat een plaquette onthuld.

Jean-Marc van Tol (51), John Reid (50) en Bastiaan Geleijnse (51) zijn de geestelijke vaders van Fokke & Sukke. De feestelijke onthulling werd gedaan door burgemeester Halsema. Haar eerste sinds haar beëdiging in juli. 'Het zou toch wel pijnlijk zijn als mijn eerste onthulling mislukt', grapte ze. Gelukkig voor Halsema ging alles goed.

Drie hoog achter

Fokke & Sukke werden op drie hoog achter bedacht, zo blikt Reid terug . 'Zoals het hoort in Amsterdam. Dat vind ik zo mooi.' Van Tol: 'In 1993 waren we studenten en werden we door uitgever Propria Cures gevraagd om een cartoon te maken.'

Bij de onthulling waren veel bekenden van de drie bedenkers aanwezig. 'Allemaal mensen die we de afgelopen 25 jaar hebben leren kennen. Ook mevrouw de burgemeester. Dat zij het bordje heeft willen onthullen, is echt een eer. Het bleek ook nog eens haar eerste onthulling te zijn sinds de Noord/Zuidlijn', vertelt Van Tol. 'Wij hebben langer aan Fokke & Sukke gewerkt dan aan de Noord/Zuidlijn', vult Geleijnse grappend aan. Van Tol: '25 jaar ja.'

Vergunning

Volgens Halsema is er voor de plaquette geen vergunning verleend. De opmerking 'Morgen onderteken ik een briefje om het weer weg te laten halen. We handhaven namelijk heel streng in Amsterdam' resulteerde in flink gelach onder de aanwezigen.

De huidige bewoner van het pand waar Fokke & Sukke zijn ontstaan, kende tot voor kort nog niet de geschiedenis van zijn woning. 'Ik kreeg twee weken geleden een LinkedIn verzoek van Bastiaan Geleijnse en dacht ''van hem heb ik nog nooit gehoord''. Toen zag ik dat hij de tekenaar is van Fokke & Sukke. Een dag later kreeg ik ook een mailtje met het bijzondere verzoek of dat gedenksteen hier mocht hangen aan dit pand. Ik vond het leuk om daaraan mee te werken', zegt Gerrit Jan Witzel.

Vereeuwigd

Jean-Marc van Tol , John Reid en Bastiaan Geleijnse zijn dankzij de plaquette vereeuwigd in de stad. 'Ook al wonen wij hier alle drie niet meer. Amsterdam hoort bij ons en wij horen bij Amsterdam', besluiten ze.