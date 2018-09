Amsterdam vindt eigen aanpak verwarde personen 'voldoende'

Er is veel betere opvang, hulpverlening en zorg voor verwarde personen in de stad. Dat zegt de gemeente naar aanleiding van een enquete van het Schakelteam Verwarde Personen na een onderzoek van twee jaar. Maar er is nog steeds werk aan de winkel. Zo stijgt het aantal verwarde personen nog steeds.

Het zogenaamde Schakelteam, onder leiding van Onno Hoes, presenteert vandaag z'n conclusie na twee jaar veranderingen doorvoeren in de hulp voor verwarde personen. De eerste overwinning is al geboekt: staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft toegezegd werk te gaan maken van een landelijk meldpunt - zoals 112 - die de melding doorgeven aan de desbetreffende regionale hulpverlener.

Daarnaast wil het Schakelteam dat de hulp voor verwarde personen één potje komt. Nu moet dat uit verschillende bronnen komen, wat snelle hulp belemmert.

Amsterdam

Uit een enquete blijkt dat de gemeente Amsterdam het goed doet met de zorg voor verwarde personen en geeft zichzelf de score 'voldoende'. Zo zijn er vele initiatieven ontstaan, wordt er beter samengewerkt en zijn er speciale beoordelingslocaties en passend vervoer ontstaan, zoals de Amsterdamse 'Psycholance'.

Daarover gesproken, die ambulance voor verwarde personen wordt zeven dagen per week 24 uur bereikbaar. Over het grotere geheel valt te zien dat zeker tweederde van de gemeenten een goedwerkende aanpak heeft.

Maar er is nog meer te doen, zo meldt het onderzoeksteam. Zo worden cliënten vaak te snel losgelaten, terwijl de continuïteit 'essentieel' is. Mensen met een verslaving worden weggestuurd bij de opvang omdat ze onder invloed zijn. Mensen met agressieproblemen mogen om die reden niet meer naar een GGZ-behandelaar.

'Het gedrag dat ertoe leidt dat je behoefte hebt aan bepaalde zorg, leidt er vaak toe dat je wordt uitgesloten. Er zijn teveel exclusieregels', zo staat geschreven in het rapport. Volgens het team is het aan de GGZ, het OM en de politie om hierover goede afspraken te maken.