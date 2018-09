Auto slaat over de kop bij heftig ongeluk op Overtoom

Een automobiliste is vannacht met de schrik vrij gekomen. Rond 01.15 uur vloog zij met haar auto over de kop op de Overtoom in West. Wonder boven wonder kwam de vrouw er zonder kleerscheuren vanaf.

Dat melden getuigen aan AT5. In tegenstelling tot de automobiliste is de auto er niet zonder schade vanaf gekomen. Volgens getuigen ging het mis toen de auto tegen een paaltje aan reed.