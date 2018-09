16-jarige Ryan Gravenberch nu ook jongste doelpuntenmaker ooit

Een topweek is het wel te noemen voor Ajax-debutant Ryan Gravenberch. De jongen uit Oost werd zondag al de jongste debutant aller tijden van Ajax, na het doelpunt gisteravond tegen Te Werve ook nog eens jongste doelpuntenmaker. Een droom die uitkomt, aldus de 16-jarige uit Oost.

'Het is allemaal mooi meegenomen. Ik vind het echt super', zei de jonge doch bescheiden voetballer gisteravond tegen AT5. 'Deze glimlach gaat voorlopig niet weg. Voor altijd'. Het is volgens Gravenberch een droom voor iedere jongen uit Oost. 'Ik ben een rustige jongen die van voetbal houdt, maar die alles wil laten zien aan de supporters.'

Gravenberch is opgegroeid op de voetbalpleintjes in Oost. Hij is er nog vaak. En ineens werd de middenvelder ingezet tegen PSV. 'Ik was zenuwachtig want ik had het nooit verwacht. Mijn hoofd ging ronddraaien en uiteindelijk heb ik gewoon m'n ding gedaan. En toen kwamen de berichtjes binnen. Instagram, Twitter. Meer dan duizend berichtjes.'

Bekijk het hele interview met de jongste debutant ooit hieronder.