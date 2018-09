Studenten starten steeds later met studie: 'Tussenjaar wordt tussenjaren'

De twijfel bij jongeren over de studie die ze gaan doen blijft maar groeien. Het tussenjaar begint langzamerhand meer om tussenjaren te gaan. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ziet een flinke stijging.

Dat meldt De Telegraaf. Volgens DUO zijn 6.201 eerstejaars studenten die in 2017 startten zeker twee jaar er tussenuit geweest. Dat zijn er zeker 1.700 meer dan het jaar ervoor. Ook is er een verdubbeling te zien van het aantal studenten dat een tussenjaar neemt. Waren dat er in 2015 bijna 7.000, tegenwoordig zijn dat er 14.000.

Waar dat aan ligt is onzeker, maar volgens de studentenorganisatie ISO ligt het aan het huidige onderwijssysteem. 'Het voedt de onzekerheid en leidt tot keuzestress, prestatieangst en leenangst. Falen mag bijna niet meer. Verkeerd kiezen betekent een jaar extra lenen en schulden maken.'