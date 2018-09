College wil 500 euro extra voor bestuurders 'kleine' wijken

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP willen extra geld uittrekken om de stadsdeelbesuurders van Noord, Centrum en Zuidoost beter te belonen. Zij moeten er elke maand 500 euro extra per persoon bij krijgen.

Dat meldt De Telegraaf. Op dit moment wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door het aantal inwoners in het stadsdeel. Zowel Noord, Centrum als Zuidoost zitten onder de 100.000 inwoners en dus krijgen bestuurders daar een vergoeding van 6.196 euro per maand. Het college wil dat dit 6.674 euro per maand wordt.

De reden hiervoor is dat de 'maatschappelijke opgaven in de verschillende stadsdelen qua zwaarte en complexiteit vergelijkbaar zijn' volgens het stadsbestuur. Opvallend is dat de verhoogde vergoeding met terugwerkende kracht vanaf 21 maart moet gelden. Dit terwijl de stadsdeelbestuurders pas op 30 mei geïnstalleerd zijn.

Coalitiepartij tégen voorstel

De VVD is tegen de plannen. 'Het is onbegrijpelijk dat juist deze linkse partijen ervoor kiezen om toch al vorstelijk betaalde stadsdeelbestuurders een loonsverhoging te geven. Wij zullen voorstellen om dit geld te besteden waar het zin heeft, bijvoorbeeld het Friendship Sportcentre voor gehandicapte kinderen', vertelt VVD-raadslid Marianne Poot aan de krant.

Ook binnen de coalitie lijkt niet iedereen het eens te zijn met de pland. Zo laat SP-raadslid Nicole Temmink op Twitter weten geen brood te zien in een loonsverhoging. Daarmee lijkt de fractie van de SP niet het eigen college te steunen. Iets dat op de goekeuring van SP-raadslid Tiers Bakker en oud-SP'er Remine Alberts kan rekenen op hezelfde sociale medium.