Van der Burg niet blij met komst extreemrechtse beweging bij JOVD-congres

VVD-fractievoorzitter Eric van der Burg is verontwaardigd over de komst van Pegida-voorman Edwin Wagensveld naar een congres van VVD-jongerenpartij JOVD.

'Debat is goed, prikkelende sprekers prima, maar de idioten van Pegida een platform bieden en salonfähig maken is dat niet', aldus Van der Burg op Twitter.

JOVD ontvangt aardig wat kritiek op de uitnodiging. In een reactie stellen de jonge liberalen 'dat iedereen mag geloven in wat die wil geloven, houden van wie die wil houden en leven hoe die wil leven. Er zijn veel meningen waar de JOVD het mee oneens is.' Toch vinden de VVD-jongeren het belangrijk om het debat aan te gaan met mensen die een totaal andere mening hebben.

Aan de andere kant van het spectrum is Anne-Fleur Dekker ook uitgenodigd voor het congres. De linkse activiste keurt de komst van Wagensveld overigens ook af.